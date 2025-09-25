Aquaplaning-Unfall zwischen Salmtal und Wittlich – 19-Jährige verletzt

WITTLICH. Am 24.9.2025, gegen 15.35 Uhr, befuhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Salmtal kommend in Richtung Wittlich.

Hier erkannte sie das Abbiegevorhaben einer vorausfahrenden 19-jährigen Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen zu spät und konnte auf der regennassen Straße aufgrund von einsetzendem Aquaplaning und zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuge mittelschwer beschädigt wurden, aber fahrbereit blieben. Die 19-Jährige im vorausfahrenden Fahrzeug wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)