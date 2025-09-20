Bitburg: Ärgernis verunreinigte Einlaufschächte – haufenweise Müll, Schutt, Erde

BITBURG. Die Reinigung der Einlaufschächte in Bitburgs Straßen bringt immer wieder größere Verunreinigungen an den Tag. In den Auffangbehältern befinden sich neben dem normalen Straßenstaub haufenweise Müll, Schutt und Erde.

Besonders an Straßen, wo Neubauten errichtet oder Renovierungen von Häusern vorgenommen werden, sind die Behälter oft bis zum Rand gefüllt und dementsprechend verstopft. Dies führt dazu, dass im Kanal selbst Verstopfungen auftreten und das Regenwasser nicht mehr ungehindert abfließen kann. Zudem wird die Reinigung der Behälter erheblich erschwert, was wiederum zu höheren Kosten führt, die dann von der Allgemeinheit getragen werden müssen.

Aus diesen Gründen bittet die Stadt alle Anlieger – und hier vor allem die Bauherren – darum, darauf zu achten, dass kein Dreck oder Müll in die Einlaufschächte gelangt. Und falls es doch einmal passiert, sollten die Verursacher dafür sorgen, dass die Auffangbehälter gereinigt werden. (Quelle: Stadt Bitburg)