Luxemburg: Wilde Verfolgungsjagd nach Einbruch – Betrunkene Störer in Arrest

LUXEMBURG. Für den gestrigen Donnerstag und den heutigen Freitag meldet die Police Grand-Ducale eine Verfolgungsfahrt nach einem Einbruch sowie betrunkene Störer, die in Arrest gebracht wurden.

Am 18.9.2025 wurde der Polizei ein Einbruch in Heisdorf gemeldet, bei dem drei Täter sich Zugang zum Inneren ein Einfamilienhaus verschafften und ersten Informationen zufolge mehrere Schmuckstücke entwendeten. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte die Tatverdächtigen in einem schwarzen Peugeot 206 antreffen. Beim Erblicken der Polizei setzten diese jedoch die Fahrt fort. Die Verfolgung führte über Walferdange nach Eich.

Sie endete auf der Place Dargent in Eich, wo das Fahrzeug verunfallte, woraufhin die drei Tatverdächtigen von der Polizei gestellt werden konnten. Eine Fahrzeugdurchsuchung verlief positiv, Diebesgut wurde beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zwei der drei Tatverdächtigen festgenommen und am Morgen des 19.9.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, dessen Fahrzeug während der Verfolgungsjagd beschädigt wurde, sich bei der Dienststelle Bonnevoie (rue Auguste Charles) unter der Telefonnummer (+352) 244 42 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.

Ebenfalls am 18.9., gegen 17.45 Uhr, wurde der Polizei ein alkoholisierter Mann in Esch/Alzette gemeldet, der nahe der Fahrbahn stark torkelte. Eine Polizeistreife konnte den Mann antreffen. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes und da er eine Gefahr für sich und Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht. Hierbei konnten auch 0,5 Gramm Haschisch sichergestellt und beschlagnahmt werden.

Am frühen Morgen des 19.9. wurde der Polizei eine stark betrunkene Person auf einer Raststätte auf der Route d’Esch gemeldet, welche sich verbal aggressiv gegenüber dem Personal benahm. Als Amtierende vor Ort eintrafen, wurde dieser zunehmend unkooperativ. Durch den stark alkoholisierten Zustand der Person, stellte diese eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar und wurde nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)