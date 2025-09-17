++ Region: Spätsommer kehrt zurück – Bis zu 29 Grad am Freitag ++

Plötzlich wieder T-Shirt-Wetter: Nach grauen Tagen bringt das Ende der Woche Sonne satt und bis zu 29 Grad.

Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

OFFENBACH. Mehr Sonne und höhere Temperaturen: Nach zuletzt wechselhaftem Herbstwetter wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland noch einmal richtig spätsommerlich warm. Am Mittwoch bleibt es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt.

Am Nachmittag kann es vor allem im Norden regnen, zum Abend sind im Süden größere Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 20 Grad. Der Donnerstag startet erneut wolkig, bleibt aber meist trocken. Im Tagesverlauf lockert es von Süden her zunehmend auf. Die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge auf 22 bis 25 Grad.

Am Freitag wird nach der Nebelauflösung vor allem mit Sonne gerechnet. Dabei soll es niederschlagsfrei bleiben. Mit 26 bis 29 Grad wird es noch einmal richtig spätsommerlich warm. (Quelle: dpa)

