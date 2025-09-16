Abzocke auf dem Merscheider Markt? Polizei ermittelt wegen Betrugs bei Cannabis-Produkten

MORBACH-MERSCHEID – Am Samstag, dem 13. September 2025, wurde der Polizei ein Betrugsdelikt auf dem Merscheider Markt gemeldet. An einem Stand wurden Cannabis-Produkte, darunter Cannabis-Gel und -Creme, zu stark überteuerten Preisen verkauft.

Polizei sucht nach weiteren Geschädigten

Zwei Frauen erstatteten Anzeige, weil sie sich in dieser Sache betrogen fühlten. Die Polizeiinspektion Morbach hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Alle Personen, die sich ebenfalls durch den Kauf der Produkte an dem genannten Stand betrogen fühlen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden (Telefon: 06533/9374-0). Die Ermittlungen dauern an.