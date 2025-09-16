Einbruch in Wohnhaus in Trierweiler – Täter flüchteten über die Terrasse

Foto: Kai Remmers/dpa/Symbolbild

TRIERWEILER. Zwischen Samstag, 13. September, 15.00 Uhr, und Montag, 15. September, 17.20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schulstraße in Trierweiler. Der oder die Täter durchsuchten das Anwesen und flüchteten über die Terrasse.

Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43990. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)

