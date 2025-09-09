Luxemburg: Einbrüche, Suff-Fahrten, Drogenkontrollen und Diebstähle aus Fahrzeugen

LUXEMBURG. Für den gestrigen Montag und den heutigen Dienstag meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Einbrüche und Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. So zum Beispiel am späten Morgen des 8.9.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue de Weiler-la-Tour in Hassel, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren verschafften, sämtliche Räumlichkeiten durchwühlten und mehrere Gegenstände entwendeten.

Am Abend des 8.9. wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wisestrooss in Hellange gemeldet, bei dem ersten Informationen nach sich ein Täter Zugang zum Inneren verschaffte, das Haus durchwühlte und u.a. Schmuck entwendete.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ebenfalls am Abend des 8.9. führte die Polizei in Ettelbrück eine Kontrolle mit u.a. Fokus auf die Drogengesetzgebung durch. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt: in vier Fällen wurde dabei ein Protokoll erstellt und in zwei Fällen mussten die Betroffenen ein Bußgeld zahlen.

Sodann wurde der Polizei am 8.9.2025 gegen 16.00 Uhr auf der Avenue de Luxembourg in Bascharage ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach beinahe einen Unfall verursacht habe. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später stoppen und kontrollieren. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf, verweigerte allerdings den Alkoholtest. Ein provisorisches Fahrverbot wurde daraufhin ausgestellt.

Kurz nach 1.00 Uhr am 9.9.2025 wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug auf der Place de l‘Hôtel de Ville in Düdelingen aufgrund dessen unsicherer Fahrweise aufmerksam. Bei der Kontrolle wies der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei schließlich mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel in der Nacht zum 9.9. in einen Lieferwagen in der Route de Longwy in Rodange, bei dem ersten Informationen nach ein Täter sich Zugang zum Inneren verschaffte und mehrere Gegenstände entwendete.

Ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug wurde am frühen Morgen des 9.9.2025 in der Rue Pierre Gains in Niederkorn gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Täter ins Innere gelangte und mehrere Gegenstände entwendete.

Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)