Trier: Dumm gelaufen – Mann mit offenem Haftbefehl nach Hitlergruß verhaftet

Handschellen "Symbolbild" Foto: dpa-Archiv

Trier – Am 05. September 2025 wurden in den Abendstunden zwei junge Männer in der Nähe des Dienstgebäudes der Polizeiinspektion Trier in Gewahrsam genommen. Sie hatten zuvor einen Polizeibeamten mit verbotenen Ausrufen und Gesten provoziert.

Festnahme nach Fluchtversuch

Als die zwei Männer in unmittelbarer Nähe an einem Polizeibeamten vorbeigingen, zeigten sie ihm den Hitlergruß. Als der Beamte die beiden zu einer Kontrolle aufforderte, flüchteten sie. Die Männer konnten jedoch keine 200 Meter weiter von mehreren Streifenwagen gestellt und fixiert werden.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen einen der Männer zudem ein offener Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und wird den weiteren strafrechtlichen Konsequenzen zugeführt.

