Eifelkreis: Schändlicher Diebstahl von 47 Grabtafeln auf Ehrenfriedhof in Daleiden

DALEIDEN – Unbekannte Täter haben auf dem Ehrenfriedhof (Kriegsgräberstätte) in Daleiden 47 Grabtafeln aus Sandstein entwendet. Die gestohlenen Tafeln waren flach, aus Sandstein gefertigt und trugen die eingravierten Namen gefallener Soldaten.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Diebstahl ereignete sich vermutlich bereits im Juli 2025. Die Grabtafeln waren vorübergehend an der Zufahrt zur Kriegsgräberstätte gelagert. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.

Wer Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Grabtafeln oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Prüm in Verbindung zu setzen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Verbleib der Gegenstände laufen.