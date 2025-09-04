Hund in Züsch vergiftet! Polizei warnt Tierhalter!

Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Symbolbild

ZÜSCH/HERMESKEIL – Am 03. September 2025 wurde die Polizei über einen Hund informiert, der nach einem Spaziergang auf einem Feldweg an der Ortsrandlage von Züsch (Verlängerung der Fraubachtalstraße) Vergiftungserscheinungen aufwies.

Bei einer tierärztlichen Untersuchung wurde im Blut des Tieres Rattengift festgestellt.

Polizei bittet um Hinweise

Nach Angaben der Polizeiinspektion Hermeskeil konnte der Hund glücklicherweise rechtzeitig behandelt werden. Derzeit gibt es keine konkreten Hinweise darauf, dass in dem besagten Bereich Köder mit entsprechenden Substanzen ausgelegt wurden.

Dennoch bittet die Polizei alle Tierhalter in der Region um erhöhte Vorsicht. Anwohner und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.

