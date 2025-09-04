Landkreise in der Region: Wer hat den höchsten Waldanteil im Land?

0
Viele Landkreise in Rheinland-Pfalz haben mehr als 50 Prozent Waldanteil. Foto: Sascha Ditscher/dpa

MAINZ –  Der Landkreis Südwestpfalz hat in Rheinland-Pfalz den höchsten Anteil an Waldfläche. 64 Prozent der Fläche waren in dem Landkreis 2022 Wald, wie aus dem Deutschlandatlas mehrerer Bundesministerien hervorgeht. 

In sieben anderen Landkreisen und einer Stadt lag der Waldanteil an der Fläche 2022 über 50 Prozent:

  • Stadt Kaiserslautern
  • Landkreis Birkenfeld (55,4 %)
  • Landkreis Ahrweiler
  • Landkreis Altenkirchen
  • Landkreis Bad Dürkheim
  • Landkreis Bernkastel-Wittlich (50,8 %)
  • Landkreis Kaiserslautern
  • Landkreis Cochem-Zell (50,6 %)

Der Landkreis Trier-Saarburg hat einen Waldanteil von 47,9 %. Bei der Stadt Trier besteht immerhin 43,2 % der Fläche aus Wald.

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm besteht zu 36,5% aus Waldfläche.

Den niedrigsten Waldanteil gab es in der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz) mit nur 2,1 Prozent der Fläche. Deutschland hatte 2022 insgesamt eine Fläche von rund 357.600 Quadratkilometern, 31 Prozent davon waren Wälder.

Vorheriger ArtikelJackpot geknackt: Erneuter Millionengewinn im Saarland
Nächster ArtikelHund in Züsch vergiftet! Polizei warnt Tierhalter!

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.