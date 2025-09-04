Landkreise in der Region: Wer hat den höchsten Waldanteil im Land?

MAINZ – Der Landkreis Südwestpfalz hat in Rheinland-Pfalz den höchsten Anteil an Waldfläche. 64 Prozent der Fläche waren in dem Landkreis 2022 Wald, wie aus dem Deutschlandatlas mehrerer Bundesministerien hervorgeht.

In sieben anderen Landkreisen und einer Stadt lag der Waldanteil an der Fläche 2022 über 50 Prozent:

Stadt Kaiserslautern

Landkreis Birkenfeld (55,4 %)

Landkreis Ahrweiler

Landkreis Altenkirchen

Landkreis Bad Dürkheim

Landkreis Bernkastel-Wittlich (50,8 %)

Landkreis Kaiserslautern

Landkreis Cochem-Zell (50,6 %)

Der Landkreis Trier-Saarburg hat einen Waldanteil von 47,9 %. Bei der Stadt Trier besteht immerhin 43,2 % der Fläche aus Wald.

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm besteht zu 36,5% aus Waldfläche.

Den niedrigsten Waldanteil gab es in der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz) mit nur 2,1 Prozent der Fläche. Deutschland hatte 2022 insgesamt eine Fläche von rund 357.600 Quadratkilometern, 31 Prozent davon waren Wälder.