Jackpot geknackt: Erneuter Millionengewinn im Saarland

SAARBRÜCKEN – Nur einen Tag nach einem Lottogewinn von knapp 1,8 Millionen Euro hat nun erneut ein Mensch aus dem Saarland den Jackpot geknackt.

Der Glückspilz sicherte sich mit der richtigen siebenstelligen Gewinnzahl beim Spiel 77 exakt 1.177.777 Euro – bei einem Einsatz von 2,50 Euro, teilte Saarland-Sporttoto mit.

Damit sei der aktuelle Treffer bereits der zwölfte Großgewinn im laufenden Jahr, hieß es. Über den neuen Lottomillionär ist noch nichts Weiteres bekannt. Saartoto teilte mit, dass der Spielschein anonym in einer Annahmefiliale im Landkreis Neunkirchen aufgegeben wurde. Der oder die Glückliche hat nun drei Jahre Zeit, seinen Lottogewinn einzulösen.