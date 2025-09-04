Lukas Podolski bringt seinen Döner nach Saarbrücken – Kult-Café wird neuer Hotspot

Saarbrücken. Fußball-Weltmeister Lukas Podolski bringt seine Döner-Kette „Mangal Döner x LP10“ nach Saarbrücken. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung.

Demnach soll die neue Döner-Filiale in das seit zwei Jahren leerstehende Café Schubert in der Sulzbachstraße ziehen. Dort laufen bereits Umbauarbeiten, Schaufenster und Eingang wurden erneuert. Ein Teil des Erdgeschosses wird für Podolskis Konzept genutzt, für weitere Flächen wird laut SZ noch ein Mieter gesucht.

Eine Sprecherin bestätigte der Zeitung, dass eine Filiale in Saarbrücken geplant sei – ein genauer Eröffnungstermin stehe jedoch noch nicht fest.

Das Konzept „Mangal Döner x LP10“, das Podolski gemeinsam mit Gastronom Metin Dag entwickelt hat, wächst seit Jahren rasant: Rund 50 Standorte gibt es inzwischen in Deutschland, weitere im Ausland sollen folgen. Wo immer eine neue Filiale eröffnet, bilden sich lange Schlangen – nicht selten schaut „Poldi“ selbst vorbei. Mehr Saarland-News

Für Saarbrücken ist die prominente Neueröffnung ein besonderes Signal: Das traditionsreiche Café Schubert, das nach finanziellen Schwierigkeiten schließen musste, erhält damit einen neuen Anziehungspunkt – und Podolski knüpft an seine kulinarische Erfolgsgeschichte an.

Quelle: Saarbrücker Zeitung