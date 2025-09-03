Disziplinarverfahren zielt auf Ruhegehalt bei Ex-Landrat

MAINZ/TRIER – Der ehemalige Ahr-Landrat Jürgen Pföhler bekommt aktuell nur zwei Drittel seines Ruhegehalts. Das berichtete der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) im Innenausschuss des Landtags.

Voraussetzung dafür sei, dass im Disziplinarverfahren voraussichtlich auf die Aberkennung des Ruhegehalts erkannt werde. Der 67-Jährige könne gegen die Einbehaltung eines Drittels seines Gehalts beim Verwaltungsgericht Trier vorgehen.

In dem Disziplinarverfahren geht es um das Vorgehen von Pföhler bei der tödlichen Flutkatastrophe an der Ahr. Dabei wird dem CDU-Politiker vorgeworfen, gravierend gegen beamtenrechtliche Pflichten und umfassend gegen seine Dienstpflichten verstoßen zu haben.

136 Tote bei Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz

Durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 kamen in Rheinland-Pfalz 136 Menschen ums Leben, davon 135 in der Ahr-Region und ein Mensch im Raum Trier. Ein Mensch gilt zudem weiterhin als vermisst. In Nordrhein-Westfalen starben 49 Menschen.