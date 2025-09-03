Zukunftstreffer 2025: Große regionale Job- und Weiterbildungsmesse am Freitag in Trier

TRIER. Die Arbeitswelt verändert sich rasant: Digitalisierung, KI und Fachkräftemangel stellen neue Anforderungen an Unternehmen und Beschäftigte. Wer Schritt halten will, setzt auf berufliche Weiterbildung – sie ist der Schlüssel für eine stabile, erfolgreiche Zukunft.

Die Messe „Zukunftstreffer 2025„ bringt alles zusammen: Arbeitgeber, Bildungsanbieter, Beratung – und dich.



Termin: Freitag, 5. September 2025, 14:00–19:00 Uhr

Ort: SWT Arena Trier, Fort-Worth-Platz 1, 54292 Trier

Eintritt: kostenfrei

Über 100 Aussteller – Karriere & Qualifizierung auf einen Blick

Auf der Messe triffst du über 100 regionale Aussteller aus Arbeit, Ausbildung und Weiterbildung. Eine Auswahl:

Hochschule Trier • Agentur für Arbeit / Jobcenter • Handwerkskammer Trier • Industrie- und Handelskammer Trier

Goodyear Germany GmbH • Deutsche Bahn AG • Bundespolizei • Amazon Deutschland • Debeka • Volksbank Trier Eifel eG

Zahlreiche Akademien, Schulen, Bildungswerke und Trainingsanbieter

👉 Ausstellerverzeichnis (PDF)

👉 Hallenplan (PDF)

Beratung, Networking & echte Chancen

Bewerbungs-Check durch Expertinnen & Experten

Karriere- und Weiterbildungsberatung – individuell & passgenau

Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung für internationale Fachkräfte

Minijob-Ausstellung mit direkten Angeboten

Tipp: Bring Lebenslauf (digital/ausgedruckt) mit. Viele Arbeitgeber verabreden spontane Kennenlerntermine.

Erleben, Ausprobieren, Entscheiden

Zukunft zum Anfassen – das bietet das bunte Rahmenprogramm:

Berufe live erleben • Mitmachaktionen

Fahrsimulator , VR-Brillen , Schweißsimulator

Präsentationen & Vorführungen

Foodtrucks mit abwechslungsreichen Speisen & Getränken

Offen & nahbar – für alle Zielgruppen

Damit alle die Messe optimal nutzen können, sind Sprachmittler und Dolmetscher vor Ort. So findest du auch mit wenig Deutschkenntnissen die richtige Beratung und passende Angebote.

Lebenslanges Lernen: dein Turbo für morgen

Berufliche Weiterbildung stärkt Fach- und Sozialkompetenzen, steigert Beschäftigungsfähigkeit und sichert Arbeitsplätze – ob per Online-Kurs, Seminar, Umschulung oder berufsbegleitender Qualifizierung.

Weitere Informationen und Orientierung: meinNOW – Nationale Weiterbildungsplattform

Website: https://www.arbeitsagentur.de/karriere-und-weiterbildung (mehr zu Kursen, Finanzierung & Tests)

Alle Infos kompakt

Wann? Freitag, 5. September 2025, 14:00–19:00 Uhr

Wo? SWT Arena Trier, Fort-Worth-Platz 1, 54292 Trier

Eintritt: kostenfrei

Aussteller: über 100 Arbeitgeber & Weiterbildungsträger der Region

Ausstellerverzeichnis (PDF): [PDF-Link einfügen]

FAQ

Was ist der Zukunftstreffer?

Die große Job- und Weiterbildungsmesse der Region Trier – mit über 100 Ausstellern, Beratung, Mitmachangeboten und Foodtrucks.

Wer sollte kommen?

Schülerinnen & Schüler, Studierende, Fach- und Führungskräfte, Wiedereinsteiger, Arbeitssuchende – alle, die ihre berufliche Zukunft aktiv gestalten wollen.

Muss ich mich anmelden?

Nein, der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung möglich.

Was sollte ich mitbringen?

Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Portfolio – und Neugier. So nutzt du spontane Chancen.

Gibt es Unterstützung für internationale Fachkräfte?

Ja. Vor Ort gibt es Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung sowie Sprachmittler.

Fazit: Dein Zukunftstreffer in Trier

Die Messe Zukunftstreffer 2025 vereint Karrierechancen, Weiterbildung und Beratung wie kaum ein anderes Event in der Region. Wer neue Wege gehen will – hier sind die richtigen Menschen, Ideen und Angebote.

Komm vorbei, vernetze dich und gestalte deine Zukunft!