Nach Ausweichmanöver umgestürzt: Lkw-Unfall auf der B9 führt zu stundenlanger Sperrung

WÖRTH/BERG – Auf der B9 bei Berg kam es am heutigen Dienstag, dem 02. September 2025, um 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, der zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Straße führt. Ein Sattelzug geriet in den Gegenverkehr und verursachte den Unfall.

Bergungsarbeiten dauern an

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines Sattelzuges über den Mittelstreifen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Sattelzug musste daraufhin ausweichen, geriet in die Bankette, stürzte um und blieb auf der Seite auf der Fahrbahn liegen.

Der Fahrer des umgekippten Sattelzuges wurde leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Da der umgekippte Lkw mit Glas beladen war, gestalten sich die Bergungsarbeiten als aufwendig. Die B9 bleibt voraussichtlich bis 23:00 Uhr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.