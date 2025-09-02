Ferienpark Hambachtal meldet Insolvenz an: Betrieb läuft vorerst weiter

OBERHAMBACH/BIRKENFELD – Der beliebte Ferienpark Hambachtal hat Insolvenz angemeldet. Eine entsprechende Meldung wurde dem Amtsgericht in Idar-Oberstein in der vergangenen Woche zugeleitet.

Trotz des Verfahrens wird der Betrieb der Anlage im Hunsrück bei Oberhambach (Landkreis Birkenfeld) vorläufig fortgesetzt.

Gründe und erste Maßnahmen

Die HFH Betriebsgesellschaft GmbH & Co. KG, die den Ferienpark betreibt, nannte als Gründe für die finanzielle Schieflage rückläufige Einnahmen, hohe Energiekosten und die anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie. Hinzu kommt ein erheblicher Investitionsstau.

Am vergangenen Dienstag wurden die 86 Mitarbeitenden des Ferienparks auf einer Betriebsversammlung über das Verfahren informiert. Die eingesetzte Insolvenzverwalterin Annemarie Dhonau erklärte, dass sie den Betrieb weiterführen und nach einem Investor suchen werde. In den kommenden Tagen sollen erste Gespräche mit Interessenten stattfinden.