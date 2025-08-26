Worms statt Wembley: Schweitzer hofft noch auf Oasis-Ticket

0
Schweitzer ging bei Oasis-Tickets leer aus - bisher. Foto: Thomas Frey/dpa

MAINZ – «Don’t Look Back In Anger» (Kein Blick zurück im Zorn): Zur Gefühlslage von Alexander Schweitzer könnte der Songtitel von Oasis gut passen.

Für die laufende Tournee der Britpop-Band hatte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident zwar keine Tickets bekommen – die zerstrittenen Musikerbrüder Liam und Noel Gallagher hatten sich überraschend für Konzerte etwa im Londoner Wembley-Stadion zusammengerauft.

Doch statt Trübsal zu blasen, sagte Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur, tröste er sich mit einem kulturlastigen Sommer – etwa mit den Nibelungen-Festspielen in Worms und dem Filmfestival in Ludwigshafen. «Sodass der Schmerz am Ende überschaubar bleibt.»

Hoffnung auf ein Ticket bleibt

Allerdings gibt sich der SPD-Politiker nicht geschlagen – im Gegenteil: «Stand jetzt sind die Gallagher-Brüder ja nicht wieder zerstritten», sagte Schweitzer augenzwinkernd. Das allein sei fast ein Wunder. «Sie treten noch auf – deshalb ist meine Hoffnung größer geworden, dass sie die Tour fortsetzen», betonte der 51-Jährige. Damit steige auch seine Zuversicht. «Irgendwann klappt es bestimmt mit einer Karte.» Ganz wie Oasis singen: «Maybe» – möglicherweise.

Vorheriger ArtikelDoppelhaushälfte in Flammen – Ein Toter

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.