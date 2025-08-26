Luxemburg: E-Rollerfahrer bei Frontalkollision in Zolwer lebensgefährlich verletzt

ZOLWER/LUXEMBURG – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich am heutigen Dienstag, 26.08.2025, gegen 14.40 Uhr in der Rue d’Oberkorn in Soleuvre ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Tretroller und einem Fahrzeug.

In der Ersten Informationen nach kam es dabei zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Tretroller-Fahrer wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Die Strecke wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt.