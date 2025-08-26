Luxemburg: E-Rollerfahrer bei Frontalkollision in Zolwer lebensgefährlich verletzt

0
Foto: Police Grand-Ducale/Symbolbild

ZOLWER/LUXEMBURG – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich am heutigen Dienstag, 26.08.2025, gegen 14.40 Uhr in der Rue d’Oberkorn in Soleuvre ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Tretroller und einem Fahrzeug.

In der Ersten Informationen nach kam es dabei zu einer Frontalkollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Tretroller-Fahrer wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Die Strecke wurde für die Dauer der Rettungsarbeiten für den Verkehr gesperrt.

Vorheriger ArtikelTödlicher Auffahrunfall auf der A6: 59-jähriger Fahrer kommt ums Leben

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.