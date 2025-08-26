Tödlicher Auffahrunfall auf der A6: 59-jähriger Fahrer kommt ums Leben

LANDSTUHL/KAISERSLAUTERN – Auf der Bundesautobahn 6 kam es am Dienstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der 59-jährige Fahrer eines Kleinbusses ums Leben kam.

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in Fahrtrichtung Kaiserslautern in Höhe des Autobahnkreuzes Landstuhl.

Untersuchung zur Unfallursache läuft

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr der Kleinbus samt Anhänger auf den Auflieger eines vorausfahrenden Lastwagens auf. Der Fahrer des Kleinbusses erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird von den Ermittlern untersucht. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Hergangs beauftragt.

Für die Dauer der Aufräumarbeiten und Unfallaufnahme sind beide Fahrspuren der A6 gesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau umgeleitet. Neben der Polizei sind auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.