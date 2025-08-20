Detonations- und Knallgeräusche gemeldet: Polizei ermittelt Ursache aus Spangdahlem

F-16 Kampfflugzeug fliegt über die Eifel bei Spangdahlem
Ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 fliegt über der Eifel bei Spangdahlem. Foto: Harald Tittel/dpa

SÜDPFALZ/LUDWIGSHAFEN/NEUSTADT – Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt, kam es am heutigen Mittwoch, 20.08.2025, gegen 15.30 Uhr zu mehreren Meldungen aus dem gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums über starke Detonations- und Knallgeräusche.

Die Ermittlungen der Dienststellen ergaben keine Sachverhalte, welche die Geräusche hätten erklären können. Durch eine Kontaktaufnahme mit dem Luftfahrtamt der Bundeswehr konnte ermittelt werden, dass im fraglichen Zeitpunkt vom Flugplatz Spangdahlem aus zwei Überschallflugzeuge den betreffenden Luftraum passierten und die wahrgenommenen Geräusche verursachten.

Für zukünftige Sachverhalte rät die Polizei:

–> nehmen Sie bei entsprechen Wahrnehmungen Kontakt zur Polizei auf Die Polizei geht allen Hinweisen aus der Bevölkerung nach und koppelt die Ergebnisse zurück.

Ergänzend kann über die kostenfreie Rufnummer 0800 – 8620730 auch Kontakt zum Luftfahrtamt der Bundeswehr aufgenommen werden.

