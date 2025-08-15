Erheblich weniger CO2-Ausstoß: Straßenbeleuchtung in Schoden auf LED-Technik umgerüstet

SCHODEN. Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Schoden unterstützt Westenergie die Modernisierung der Straßenbeleuchtung. In der Kommune sorgen ab sofort 75 neue und umweltfreundliche LED-Leuchten für eine effiziente und energiesparende Beleuchtung. Mit dieser Umrüstung ist ein weiterer Beitrag zur Umstellung auf energiesparende LED-Technik umgesetzt worden.

Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von circa 60 Prozent der bisherigen Energiekosten. Zusätzlich trägt der Einsatz modernster LED-Technik dazu bei, den CO2-Ausstoß erheblich zu reduzieren.

Jürgen Dixius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, betonte: „Durch die neue, langlebigere LED-Technik, entlasten wir den Haushalt der Gemeinde und schonen zudem die Umwelt. Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.“

Westenergie-Kommunalmanager Christian Nathem sagte: „Durch die Modernisierung der Straßenbeleuchtung können wir aktiv zur Verbesserung der Infrastruktur in Schoden beitragen. Die neuen LED-Beleuchtung sorgt durch die optimierte Beleuchtungsqualität auch für mehr Sicherheit im gesamten Ort.“ (Quelle: Westenergie AG)