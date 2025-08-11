Einsatz im Dauner Wildpark: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst im Gelände

0
Foto: Freiwillige Feuerwehr Daun

DAUN. Am 3.8.2025 wurde die Feuerwehr Daun um 13.13 Uhr zusammen mit den Feuerwehren Pützborn und Schalkenmehren zu einer Tragehilfe im Gelände zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Dauner Wildpark alarmiert.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Daun

Zusammen mit den Kameraden aus Pützborn konnte die Person zum Rettungswagen getragen werden.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Daun

Sowohl der aus Daun ausgerückte Teleskopgelenkmast (TGM) als auch das sich aus Schalkenmehren auf der Anfahrt befindliche All-Terrain-Vehicle (ATV) wurden an der Einsatzstelle nicht benötigt und konnten daher im Bereitstellungsraum warten bzw. die Anfahrt abbrechen. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)

Vorheriger ArtikelUmweltministerium fördert weitere Trinkwasserbrunnen – Hitzeschutz im urbanen Raum
Nächster ArtikelTrotz Regen im Juli: Trierer Freibäder mit starken Besucherzahlen – Bäder in RLP optimistisch

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.