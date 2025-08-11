Einsatz im Dauner Wildpark: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst im Gelände

DAUN. Am 3.8.2025 wurde die Feuerwehr Daun um 13.13 Uhr zusammen mit den Feuerwehren Pützborn und Schalkenmehren zu einer Tragehilfe im Gelände zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Dauner Wildpark alarmiert.

Zusammen mit den Kameraden aus Pützborn konnte die Person zum Rettungswagen getragen werden.

Sowohl der aus Daun ausgerückte Teleskopgelenkmast (TGM) als auch das sich aus Schalkenmehren auf der Anfahrt befindliche All-Terrain-Vehicle (ATV) wurden an der Einsatzstelle nicht benötigt und konnten daher im Bereitstellungsraum warten bzw. die Anfahrt abbrechen. (Quelle: Freiwillige Feuerwehr Daun)