Um den Hitzeschutz im urbanen Raum zu stärken, plant Rheinland-Pfalz bis 2026 den Ausbau von Trinkwasserbrunnen. 105 Anlagen wurden bereits finanziell unterstützt.

MAINZ. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium weitet die Förderung von Trinkwasserbrunnen in Städten aus. Bisher habe ihr Haus die Errichtung von 105 solcher Brunnen in den Kommunen finanziell unterstützt, sagte Ministerin Katrin Eder (Grüne) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

50 Trinkwasserbrunnen können bis Mai dazu kommen

Bis Ende Mai 2026 sollen 50 weitere Trinkwasserbrunnen gefördert werden. «Um Menschen vor den gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze zu schützen, ist es wichtig, dass der Zugang zu kostenlosem sauberem Trinkwasser im besiedelten Raum ermöglicht wird», sagte Eder. Die Kosten pro Installation eines Brunnens beliefen sich auf 8.000 bis 15.000 Euro. Dazu komme die Unterhaltung und Überwachung der Anlagen. (Quelle: dpa)