Schreckmoment am Triolago: Hundekampf eskaliert – Mann zückt Schreckschusswaffe!

RIOL. Am beliebten Ausflugsziel Triolago ist es am Dienstagnachmittag zu einem höchst ungewöhnlichen Vorfall gekommen. Ein harmloser Spaziergang mit Hund endete in einem aggressiven Aufeinandertreffen – mit Bissverletzung, Fluchtversuch und einem dramatischen Showdown mit einer Waffe.

Gegen 16:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Zwischenfall auf dem Parkplatz „Zur Talstation“ in Riol gerufen. Nach Angaben der Beteiligten gerieten zwei angeleinte Hunde – ein Border Collie und ein Schäferhund – aneinander. Der Border Collie, im Besitz eines niederländischen Paares, soll den vorbeigehenden Schäferhund unvermittelt attackiert haben. Dessen Halter griff sofort ein, um seinen Vierbeiner zu schützen – dabei wurde er eigenen Angaben zufolge in das Bein gebissen, blieb jedoch äußerlich unverletzt.

Fluchtversuch und Blockade

Während der Schäferhund-Halter auf eine Klärung der Situation pochte und die Polizei alarmierte, versuchte das niederländische Paar offenbar, die Szenerie zu verlassen. Der Mann stellte kurzerhand sein Auto quer, um die Abfahrt zu verhindern, und stellte sich schließlich selbst vor das Fahrzeug der Niederländer. Um seine Forderung zu unterstreichen, griff er schließlich zu einer Schreckschusswaffe und richtete diese sichtbar in Richtung des Fahrzeugs.

Polizei verhindert Eskalation

Wenige Augenblicke später traf eine Streife der Polizeiinspektion Schweich ein und konnte die angespannte Lage beruhigen. Laut Mitteilung der Polizei konnte der Mann eine gültige Erlaubnis für das Führen der Schreckschusswaffe vorlegen. Dennoch laufen nun gegen alle Beteiligten Ermittlungen – unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, möglicher Bedrohung sowie des versuchten unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen des Vorfalls dringend, sich unter der Telefonnummer 06502 / 9157-0 zu melden. Insbesondere mögliche Beobachtungen zum Hundeverhalten sowie zum Ablauf der Auseinandersetzung könnten zur Aufklärung beitragen.