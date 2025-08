++ Luxemburg: Joao da C. (60) vermisst – auf medizinische Hilfe angewiesen ++

ESCH-sur-ALZETTE. Der 60-jährige Joao da Cruz Ortet Goncalves wird seit dem 4.8.2025, gegen 23.05 Uhr, vermisst. Er wurde zuletzt in Esch-sur-Alzette gesehen.

Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, hat graue, kurze Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blaue Jeanshose, ein kariertes Hemd und blaue Schuhe. Die vermisste Person ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Esch / Esch Centre per Telefon unter der Nummer (+352) 244 50 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)