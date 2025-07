Gegen Oberleitung geflogen: Bundespolizei rettet Schwan

WÖRTH AM RHEIN – Ein Schwan hat für einen ungewöhnlichen Einsatz am Bahnhof im rheinland-pfälzischen Wörth am Rhein gesorgt.

Das Tier war wohl gegen eine Oberleitung geflogen und saß anschließend orientierungslos im Gleisbereich fest, wie die Bundespolizei Kaiserslautern mitteilte. Beamte entdeckten demnach den Vogel, der sich nicht wegbewegte. Verletzungen seien nicht zu erkennen gewesen, hieß es.

Nachdem der Streckenabschnitt für den Zugverkehr gesperrt war, fingen Polizisten den Schwan ein. Im Kofferraum des Streifenwagens konnte sich das Tier den Angaben nach etwas erholen – die Beamten organisierten in der Zwischenzeit eine Pflegestelle. Der Verkehr wurde nach dem tierischen Zwischenfall wieder freigegeben.