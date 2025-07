Trier: DAK schaltet erneut Hitze-Hotline – Infos von Experten über richtiges Verhalten

TRIER. Die DAK-Gesundheit in Trier schaltet am Mittwoch, den 30. Juli, eine Hotline zum Thema Hitze. Nach einer ersten Hitzewelle im Juli rechnen Meteorologen auch im August mit einer weiteren Hitzeperiode. Das Expertenteam bietet von 8 bis 20 Uhr eine individuelle telefonische Beratung an und gibt Empfehlungen zum richtigen Verhalten bei Hitze.

Dieses spezielle Serviceangebot unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 können Kunden aller Krankenkassen nutzen. Jede vierte Person in Deutschland hatte 2025 bereits Gesundheitsprobleme durch extreme Hitze. Das betrifft insbesondere Frauen: mit 37 Prozent klagten sie mehr als doppelt so häufig über gesundheitliche Beschwerden wie Männer (15 Prozent). Das zeigt der aktuelle Hitze-Report* der DAK-Gesundheit. „Die Menschen fühlen sich abgeschlagen und müde und schlafen schlechter. Viele leiden auch unter Kreislaufproblemen und Kopfschmerzen“, sagt Nico Reppert von der DAK-Gesundheit in Trier. Über die Hälfte der Befragten (64 Prozent) machen sich große oder sogar sehr große Sorgen vor Zunahmen von Hitzewellen und Extremwetter. „Vor allem die jüngeren Menschen erwarten einen stärkeren Schutz der Bevölkerung vor Hitzewellen“, so Nico Reppert.

DAK-Gesundheit mit Hitze-Hotline

Doch wie verhalte ich mich richtig bei Hitze? Ab wann muss ich mir Sorgen machen und wie beuge ich gesundheitlichen Problemen vor? Um aufzuklären, schaltet die DAK-Gesundheit in Trier am 30. Juli von 8 bis 20 Uhr ihre Hotline zum Thema Hitze. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800 1111 841 bekommen auch Menschen mit chronischen Erkrankungen wertvolle Informationen, denn sie haben bei Hitze oft starke zusätzliche Gesundheitsbeschwerden. Weitere Informationen zum Thema Hitze finden Sie auch online unter www.dak.de/hitze.

* Für den Hitzereport der DAK-Gesundheit wurden 1.531 Bundesbürgerinnen und -bürger ab 18 Jahren vom Forsa-Institut online befragt. Die repräsentative Erhebung wurde vom 24. Juni bis 6. Juli 2025 durchgeführt. Der DAK-Hitzereport wurde 2022 erstmals erstellt. (Quelle: DAK Trier)