Feuerwehren warnen: Knallheiß & brandgefährlich – Waldbrandgefahr steigt auf Maximum!

Die anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen führen aktuell zu einer stark erhöhten Wald- und Flächenbrandgefahr in unserer Region. Feuerwehren, beispielsweise die Feuerwehr Oberemmel, rufen die Bevölkerung eindringlich zur Vorsicht auf.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird in den kommenden Tagen in unserer Region die zweithöchste Warnstufe für Waldbrände erreicht. Für Grasflächen kann sogar die höchste Warnstufe gelten. Das Risiko für Flächen- und Waldbrände ist damit so hoch wie selten.

Verhaltenstipps: So verhindern Sie Brände

Die Feuerwehr Oberemmel gibt folgende wichtige Hinweise:

🚭 Rauchen verboten: Im Wald ist das Rauchen und Entzünden von Feuer grundsätzlich verboten, ebenso auf Wiesen und Grasflächen.

🚗 Keine Kippen aus dem Auto werfen: Auch vermeintlich kleine Glutreste können Brände auslösen.

🔥 Kein offenes Feuer: Feuer in Waldnähe (unter 100 Meter) ist nur mit Genehmigung des Forstamtes erlaubt.

🍖 Nur auf ausgewiesenen Grillplätzen grillen: Achten Sie darauf, dass das Feuer vollständig gelöscht ist, bevor Sie die Stelle verlassen.

♻️ Keinen Müll liegen lassen: Insbesondere Glasflaschen und Scherben können durch Sonneneinstrahlung Brände verursachen.

🚘 Nicht auf Wiesen parken: Heiße Fahrzeugteile können das trockene Gras entzünden.

🛣️ Waldwege freihalten: Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge benötigen im Ernstfall freie Zufahrten.

🔥 Brand oder Rauchentwicklung sofort melden: Nutzen Sie den Notruf 112 und geben Sie möglichst genaue Standortinformationen an. Merken Sie sich Schilder mit Forstrettungspunkten, um Einsatzkräfte besser einweisen zu können.

Notruf: Schnell und richtig handeln

Sollten Sie einen Flächen- oder Waldbrand bemerken, zögern Sie nicht, direkt den Notruf 112 zu wählen. Wichtig:

Warten Sie die Feuerwehr an einem sicheren, gut sichtbaren Ort.

Zeigen Sie den Einsatzkräften den direkten Weg zur Brandstelle.

Ziel: Brände vermeiden & Natur schützen

Die Feuerwehr betont, dass jede und jeder Einzelne dazu beitragen kann, die Entstehung von Flächen- und Waldbränden zu verhindern. Durch umsichtiges Verhalten können wertvolle Lebensräume geschützt und Gefahren für Menschen und Tiere reduziert werden.