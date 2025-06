Heute ist der längste Tag des Jahres – Sommersonnenwende am 21. Juni 2025

Am heutigen Samstag, dem 21. Juni 2025, erleben wir den längsten Tag des Jahres. Die Sonne stand heute um exakt 04:42 Uhr MESZ im Zenit über dem nördlichen Wendekreis – das bedeutet: Sommersonnenwende! Dabei gilt: Je nördlicher ein Ort liegt, desto länger ist der Tag.

Jetzt, am frühen Nachmittag um 13:30 Uhr, erreicht die Sonne in Mitteleuropa ihren höchsten Stand. Das Licht ist intensiv, die Schatten am kürzesten – ein idealer Moment, um innezuhalten und die Energie dieses besonderen Tages zu spüren.

Fast 17 Stunden Tageslicht – ein Geschenk des Himmels

In Städten wie Berlin genießen wir heute fast 17 Stunden Helligkeit. Die Sonne ging um 04:43 Uhr auf und wird erst um 21:32 Uhr untergehen.

Das bedeutet: Stunden voller Wärme, Leichtigkeit und idealer Bedingungen für Naturerlebnisse, kreative Rituale und bewusste Sommerfreude.

Bräuche, Rituale und spirituelle Bedeutung der Sonnenwende

1. Stonehenge – Magischer Treffpunkt zur Sonnenwende

Jedes Jahr zieht es Tausende zum Steinkreis von Stonehenge. Heute bei Sonnenaufgang versammelten sich rund 25.000 Menschen, um das Licht zu feiern – begleitet von Musik, spirituellen Zeremonien und alten Traditionen.

2. Skandinavischer Mittsommer (Midsommar, Juhannus)

Im hohen Norden tanzt man heute um Blumenkränze, entzündet Lagerfeuer und springt über Flammen. Diese Bräuche symbolisieren Fruchtbarkeit, Licht und die Kraft des Lebens – eine Feier des Lichtes und der Naturverbundenheit.

3. Alte Heilkunde – Zeit zum Kräutersammeln

Der Glaube sagt: Kräuter, die zur Sonnenwende gesammelt werden, haben besonders starke Heilkraft. Typische Pflanzen sind: Johanniskraut, Schafgarbe, Beifuß und Kamille.

Warum die Sommersonnenwende so besonders ist

Die Sommersonnenwende markiert nicht nur den längsten Tag, sondern auch einen Wendepunkt im Jahreskreis. Ab morgen werden die Tage wieder kürzer – doch die wärmsten Wochen stehen uns noch bevor.

Dieser Tag lädt dazu ein, innezuhalten, Licht zu tanken und bewusst in die zweite Jahreshälfte zu blicken. Die Sommersonnenwende ist ein Symbol für das Leben in Fülle, für Wachstum, Reife – und für das Geschenk des Augenblicks.

Nutze diesen besonderen Sommertag bewusst

Ob du heute draußen bist, ein Ritual vollziehst, ein Feuer entzündest oder einfach das Licht genießt – dieser Tag gehört dem Leben in seiner intensivsten Form. Lass dich von der Sonne inspirieren.