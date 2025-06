Aufgepasst: Nach tödlichem Unfall – Grenzbrücke Wasserbilligerbrück wird für Reparatur gesperrt!

WASSERBILLIG. Die Brücke an der deutsch-luxemburgischen Grenze bei Wasserbilligerbrück wird am Mittwoch, den 18. Juni 2025, für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Grund dafür sind notwendige Reparaturen am beschädigten Brückengeländer, das bei einem tragischen Verkehrsunfall am 8. Juni stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Reparatur nach tödlichem Unfall: Brücke für Stunden nicht befahrbar

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier mitteilt, erfolgt die Sperrung der Bundesstraße B49 zwischen 9 und 14 Uhr. Während dieser Zeit wird der beschädigte Abschnitt des Geländers demontiert, um die Sicherheit an der Brücke wiederherzustellen. Eine örtliche Umleitung wird eingerichtet – Pendler, Anwohner und Tanktouristen müssen mit Verzögerungen rechnen.

Rückblick: Auto stürzt durch Geländer in die Sauer

Am 8. Juni war es an dieser Stelle zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein Auto mit drei Insassen durchbrach das Brückengeländer und stürzte mehrere Meter tief in die Sauer. Die drei Fahrzeuginsassen wurden sofort medizinisch versorgt – der Fahrer erlag wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die beiden Mitfahrer erlitten leichtere Blessuren wie Prellungen und Schnittwunden. Die Ursache des Unfalls ist nach wie vor Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Verkehrsteilnehmer sollten Umleitung nutzen

Der LBM bittet Autofahrer, den Bereich während der Sperrung großräumig zu umfahren. Alternativ bieten sich Ausweichstrecken über Trier oder Echternach an. Besonders in den Morgen- und Mittagsstunden ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.