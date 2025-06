Schwerer Verkehrsunfall in Wasserbilligerbrück – Auto stürzt nachts in die Sauer

WASSERBILLIGERBRÜCK/LANGSUr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich gegen 0:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Grenzbrücke zwischen Deutschland und Luxemburg. Ein Pkw durchbrach aus bislang ungeklärter Ursache das Geländer der Brücke in Wasserbilligerbrück und stürzte kopfüber in den Fluss Sauer.

Drei Verletzte – Auto landet auf dem Dach im Fluss

Im Fahrzeug befanden sich drei Personen, die von den Rettungskräften verletzt – zum Teil schwer – geborgen und in umliegende Kliniken transportiert wurden. Das Auto kam auf dem Dach im Wasser zum Stillstand, nur wenige Meter vom Ufer entfernt. Mehr Blaulicht aus der Region Trier

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Tauchern

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Deutschland und Luxemburg war vor Ort:

Feuerwehren aus Igel, Langsur, Trier und weiteren Orten sowie die luxemburgische CGDIS-Einheit sicherten die Unfallstelle. Strömungstaucher befestigten Anschlagpunkte zur Bergung des Fahrzeugs. Umweltschutzmaßnahmen wie Ölsperren wurden sofort eingeleitet.

Unfallursache noch unklar – Gutachter im Einsatz

Die Polizei Trier und ein unabhängiger Gutachter haben die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist unklar, ob Geschwindigkeit, technische Defekte oder äußere Bedingungen zum Unfall führten.