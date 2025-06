RLP: Reifenplatzer auf Bundesstraße – LKW-Anhänger brennt aus

SPEYER. Am gestrigen Mittwochnachmittag befuhr ein LKW mit einem Anhänger die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Einer der Reifen des Anhängers platzte und geriet in Brand.

Der Fahrzeugführer stoppte das Gespann und koppelte den Anhänger vom LKW ab. Anschließend griff das Feuer vom Reifen auf den Anhänger über. Zwecks Lösch- und Aufräumarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen für rund 80 Minuten gesperrt. Es kam zu keinem Personenschaden.

Glücklicherweise war lediglich im LKW, nicht jedoch im Anhänger Gefahrgut geladen. Dieses wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)