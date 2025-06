Saarland: PKW kollidiert mit E-Scooter – Scooter-Fahrer schwerverletzt

SAARWELLINGEN. Am gestrigen Mittwoch ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Wilhlemstraße in Saarwellingen ein Verkehrsunfall, beim welchem ein

Unfallbeteiligter schwerverletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte

eine 65-jährige Frau aus Saarlouis mit ihrem PKW von der Wilhelmstraße in die

Straße Zur Breitwies abbiegen.

Hierbei missachtete sie den Vorrang eines 49-jährigen Mannes aus Nalbach, welcher die Wilhelmstraße mit seinem E-Scooter in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch die Kollision wurde der Mann zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Gegen die 65-jährige Frau wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)