Alarm an der Grenze! Bundespolizei stoppt dramatische Kindesentziehung auf A64 – Mutter festgenommen!

TRIER. Spektakulärer Einsatz für die Bundespolizei an Pfingsten! Im Rahmen routinemäßiger Grenzkontrollen auf der Autobahn A64 zogen Beamte am Pfingstsonntag eine 19-jährige Rumänin aus dem Verkehr – mit einem schockierenden Verdacht im Gepäck: Ihr wird in Frankreich vorgeworfen, ihre eigenen Kinder entzogen zu haben! Ein Familiendrama, das jedoch an der deutsch-luxemburgischen Grenze ein jähes Ende fand.

Verzweifelte Flucht oder Entführung? Fahndung führte zur Festnahme auf der A64

Die junge Mutter war als Fahrerin eines PKW aus Frankreich über Luxemburg ins Bundesgebiet eingereist. Mit ihr im Fahrzeug: Ihre beiden eigenen Kinder, ein und drei Jahre alt, sowie zwei weitere rumänische Staatsbürger. Doch die Bundespolizei war vorbereitet: Die 19-Jährige stand bereits im Visier der französischen Behörden!

Ihr wird konkret vorgeworfen, ihre beiden Kleinkinder der Obhut einer französischen Pflegeeinrichtung entzogen zu haben. Darüber hinaus stehen auch Vorwürfe des kindeswohlgefährdenden Verhaltens im Raum – eine schwerwiegende Anschuldigung, die sofortiges Handeln erforderte.

Großeinsatz und Übergabe an das Jugendamt

Nachdem die Identität der Gesuchten zweifelsfrei geklärt war, griffen die Einsatzkräfte der Bundespolizei zu. Die 19-Jährige wurde umgehend festgenommen. Für die beiden Mitfahrer endete die Fahrt glimpflicher: Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß belassen.

Für die junge Mutter und ihre beiden kleinen Kinder begann eine neue, ungewisse Etappe: Sie wurden nach der Festnahme dem zuständigen Jugendamt übergeben. Dieses wird nun in enger Zusammenarbeit mit den französischen Behörden die weitere Vorgehensweise klären und entscheiden, wie es mit der Familie weitergeht.