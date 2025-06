UPDATE: Reizgas an Schule in Trier-Süd: Fünf Schüler verletzt – Feuerwehr im Großeinsatz

TRIER. Schon wieder Reizgas an der Nelson-Mandela-Schule in Trier: Am Dienstagmorgen kam es an der Realschule Plus in Trier-Süd zum zweiten Reizgas-Vorfall binnen weniger Tage. Fünf Schüler wurden verletzt, rund 70 Einsatzkräfte rückten aus. Die Polizei ermittelt.

Reizung der Atemwege – Unterricht unterbrochen

Gegen 9:35 Uhr meldete die Schulleitung, dass mehrere Schüler in einem Fachraum über gereizte Atemwege klagten. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren schnell vor Ort. 49 Personen wurden in der benachbarten Turnhalle untersucht. Fünf Schüler kamen zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus.

Feuerwehr untersucht Gebäude – Unterricht geht weiter

Während die Feuerwehr alle Räume kontrollierte, wurde das Schulgebäude evakuiert. Nachdem keine weiteren Gefahren festgestellt wurden, konnte der Unterricht gegen 11:45 Uhr fortgesetzt werden. Die Schulleitung dankte den Einsatzkräften für die schnelle Reaktion.

Über 70 Einsatzkräfte im Einsatz

Vor Ort waren neben der Berufsfeuerwehr Trier auch die Freiwilligen Feuerwehren Irsch, Olewig und Ehrang sowie zwei Leitende Notärzte, das Technische Hilfswerk Trier, das MHD, der ASB, das DRK und mehrere Notfallseelsorger. Der Einsatz wurde durch den A-Dienst, B-Dienst und den Org-Leiter koordiniert.

Polizei ermittelt – Wer hat das Reizgas versprüht?

Die Polizei Trier hat Ermittlungen aufgenommen. Unklar ist, wer das Reizgas freigesetzt hat. Bereits am Vortag war es zu einem ähnlichen Vorfall an derselben Schule gekommen.

Schulalltag nach dem Schock wieder aufgenommen

Trotz der Aufregung konnte der Schulbetrieb noch am selben Tag weitergeführt werden.