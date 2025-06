++ Region: Erst Sonne, dann Schauer – Gewitter mit Starkregen möglich ++

OFFENBACH. Erst scheint die Sonne, dann ziehen von Südwesten Regenwolken nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Vor allem im Süden sind der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) dann auch einzelne, kräftige Gewitter möglich.

Die Höchstwerte steigen auf 23 bis 26 Grad, im Bergland bleibt es bei rund 20 Grad. Bei Gewitter besteht vor allem im Süden die Gefahr von Starkregen, wie der DWD mitteilte. Dabei können bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen, Sturmböen können hinzukommen.

Regen im Südosten

Kurze Gewitter sind auch in der Nacht zum Mittwoch nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte zieht demnach Regen auf. Tagsüber regnet es am Mittwoch hauptsächlich in der Südosthälfte, auch Gewitter mit Starkregen können auftreten. In der Nordwesthälfte gehen nur gelegentlich Schauer nieder. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad im Bergland und 23 Grad an Rhein und Mosel.

Meist stark bewölkt ist es dem DWD zufolge auch am Donnerstag, zeitweise regnet es. Die Temperaturen steigen auf 16 Grad im höheren Bergland und 21 Grad am Rhein. (Quelle: dpa)