TRIER. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am heutigen Sonntagmorgen eine amtliche Warnung der Stufe 2 vor starkem Gewitter für die Region Trier herausgegeben. Die Warnung trat um 10:05 Uhr in Kraft und gilt zunächst bis 11:30 Uhr. Die Warnlage betrifft sowohl die Stadt Trier als auch die umliegenden Regionen im westlichen Rheinland-Pfalz.

Was genau droht der Region?

Laut DWD ziehen aktuell Gewitterzellen von Westen her über die Region. Diese bringen:

Starkregen mit 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde

Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 60 km/h (Bft 7)

Erhöhte Gefahr durch Blitzschläge

Mögliche kurzzeitige Überflutungen von Straßen und Unterführungen

Die Warnstufe 2 bedeutet: markantes Wetter, das für einzelne Personen und Objekte potenziell gefährlich werden kann – insbesondere bei Aufenthalt im Freien.

Verhaltensempfehlungen des Wetterdienstes

Der DWD rät allen Bürgerinnen und Bürgern in der Region:

Meiden Sie Aufenthalte im Freien , besonders auf ungeschützten Flächen

Sichern Sie lose Gegenstände im Garten oder auf Balkonen

Vermeiden Sie Gewässernähe

Autofahrer: Vorsicht vor Aquaplaning und herabfallenden Ästen

Nutzen Sie Unterstellmöglichkeiten und informieren Sie sich regelmäßig über neue Wetterwarnungen

Region bleibt wetteranfällig

Bereits am Vortag hatte Starkregen in der Region Trier zu Sturzfluten, überfluteten Kellern und einem Erdrutsch an der Mosel geführt. Auch für den weiteren Tagesverlauf ist mit weiteren lokalen Gewittern zu rechnen.

🗺️ Warnkarte & Updates

Den aktuellen Warnstatus für Ihre Gemeinde und eine interaktive Gewitterkarte finden Sie direkt beim DWD unter www.dwd.de.