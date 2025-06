Unwetter in der Region Trier: Sturzfluten, Erdrutsch und überflutete Keller

TRIER/SCHWEICH. Ein heftiges Unwetter mit Starkregen und Hagel hat am Samstagnachmittag große Teile der Region Trier und der Eifel getroffen. Innerhalb weniger Minuten sorgten Regenmassen, überflutete Straßen, Sturzfluten und ein Erdrutsch für eine Vielzahl an Einsätzen der Feuerwehr. Auch die Verbandsgemeinde Daun und Ortschaften im Eifelkreis Bitburg-Prüm waren betroffen.

Mehring: Sturzflut überrollt Wohngebiete – Schlamm in Häusern

In der Gemeinde Mehring ergossen sich regelrechte Wassermassen von den umliegenden Weinbergen in die tiefer liegenden Straßen. „Am Rebenhang“, „Im Blumengarten“ und die „Weinbergsstraße“ wurden binnen Minuten überflutet. Schlamm drang in Wohnhäuser ein, die Feuerwehr war mit Baggern und Hochdruckpumpen im Dauereinsatz. Insgesamt wurden zehn Einsätze in der Verbandsgemeinde Schweich gemeldet.

B53 nach Erdrutsch blockiert

Zwischen Schweich und Longen kam es zu einem gefährlichen Erdrutsch. Die B53 wurde teilweise von Erde und Gestein bedeckt und war zeitweise unpassierbar. Eine Räumung durch schweres Gerät war notwendig.

Keller laufen voll in Schweich – Sandsäcke im Eiltempo verteilt

In der Uhlengartenstraße sorgte eine Baustelle für zusätzliche Brisanz: Fehlende Kanaleinläufe führten dazu, dass sich das Wasser anstaute und mehrere Keller flutete. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an und brachte 120 Sandsäcke zu den betroffenen Häusern.

Feuerwehr Daun im Hochwassereinsatz – Mehren unter Wasser

Auch in der Vulkaneifel waren die Auswirkungen des Unwetters deutlich spürbar. Am Samstag, 31. Mai, um 14:51 Uhr, wurde die Feuerwehr Daun alarmiert, um die Funk-Einsatzzentrale (FEZ) zu besetzen. Grund war ein Einsatz der Feuerwehr Mehren, die in der Ortslage wegen „Wasser im Keller“ ausrücken musste. Betroffen waren mehrere Haushalte – die Wassermassen hatten dort die Abflüsse überfordert.

Trimport: Hagelkörner so groß wie Golfbälle

In der Eifelgemeinde Trimport (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sorgte heftiger Hagel für zusätzliche Schäden. Augenzeugen berichteten von Hagelkörnern in Golfballgröße, die Dächer und Fahrzeuge beschädigten. Bilder zeigen weiß bedeckte Wiesen – als hätte es geschneit. Die örtliche Feuerwehr und Anwohner waren stundenlang mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Wetterumschwung: Von 30 auf 18 Grad in Minuten

Am Mittag noch sommerlich heiß mit Temperaturen um die 30 Grad, stürzten die Werte binnen Minuten auf unter 20 Grad. Der Deutsche Wetterdienst hatte im Vorfeld gewarnt – am Sonntagmorgen galt weiterhin eine amtliche Unwetterwarnung für weite Teile der Region.