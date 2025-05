Lebensqualität und Selbstbestimmung: Ein Jahr Tagespflege im Quartier Trier-Mitte

TRIER-MITTE. Vor genau einem Jahr öffnete die Tagespflege der Pflegegesellschaft St. Martin im Herzen von Trier ihre Türen und bietet seitdem eine wertvolle Unterstützung für Senioren und Menschen mit eingeschränkter Selbständigkeit in der Region. Das Angebot ist Teil des neuen Wohnprojekts.

Die in Kooperation mit der Monz Immobilien GbR umgesetzte Wohnanlage befindet sich in der Bruchhausenstraße 21/22 und umfasst 20 Wohneinheiten mit Serviceangebot (Betreutes Wohnen mit 24-Stunden-Service) sowie die Tagespflege mit 16 Plätzen.

In der Tagespflege finden Menschen tagsüber ein Zuhause, zeitlich ganz nach Bedarf, auch tageweise. Hier finden die Gäste nicht nur eine liebevolle und professionelle Betreuung, sondern auch die Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen, aktiv zu bleiben und den Alltag abwechslungsreich zu gestalten. „Wir bieten jeden Tag unterschiedliche Beschäftigungsprogramme an, wie z.B. Gedächtnistraining, Bewegungsübungen oder Sturzprophylaxe und feiern jahreszeitliche Feste. Die Gäste entscheiden aber meist selbst, wie sich der Tag gestaltet. Uns ist es besonders wichtig, dass alle zufrieden nach Hause gehen. Daher passen wir unsere Ideen und Angebote an die Bedürfnisse jedes Einzelnen an“, erläutert Sabine Eiskirch, Leiterin der Tagespflege und ergänzt: „Wir sind stolz auf das vergangene Jahr und bedanken uns für die positiven Rückmeldungen unserer Klienten und deren Angehörigen. Unser Ziel ist es, den Menschen ein Stück Lebensqualität und Selbstbestimmung zu erhalten und gleichzeitig zur Entlastung der Angehörigen beizutragen.“

Die Betreuung erfolgt durch Pflegefach- und Betreuungskräfte. Die Kosten für die pflegerische Versorgung werden bei Vorliegen eines Pflegegrades anteilsmäßig von der Pflegeversicherung übernommen. Es besteht ein separater Anspruch für die Tagespflege, die das „normale“ Pflegegeld nicht berührt. Pro Besuch ist ein Eigenanteil von 35,87 Euro zu bezahlen, der mit dem Entlastungsbetrag verrechnet werden kann.

Interessierte sind herzlich eingeladen, die Einrichtung im Rahmen eines „Schnuppertags“ zu besichtigen und sich persönlich von den Angeboten zu überzeugen. Für weitere Informationen oder eine unverbindliche Beratung steht das Team der Tagespflege gerne zur Verfügung.

Schaffung einer „Sorgenden Gemeinschaft“

Den Wohn- und Betreuungsangeboten im Quartier Trier-Mitte liegt die Idee der „Sorgenden Gemeinschaft“ zugrunde, in der über das pflegerische Angebot hinaus ein Kreis entstehen soll, in dem man sich gegenseitig unterstützt, beispielsweise über Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliches Engagement. „Wir möchten mit unseren Projekten zentrale Anlaufpunkte für Menschen der Umgebung schaffen, an denen man sich begegnet und austauscht“, sagt Janina Müller, Geschäftsführerin der Pflegegesellschaft St. Martin Trier. So wird z.B. einmal monatlich ein Nachbarschaftstreff angeboten, in Planung sind auch Informationsveranstaltungen durch Betreuungsverein, Seniorenbüro oder Haus der Gesundheit. Das Café Klatsch im benachbarten Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder Trier steht ebenfalls als Ort für nachbarschaftlichen Austausch und Begegnung zur Verfügung. Hier erhalten alle Besucher einen Mittagstisch oder Kaffee und Kuchen.

Weitere Informationen zur Tagespflege unter 0651/14519581 oder unter [email protected]. (Quelle: BBT-Gruppe Region Trier)