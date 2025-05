++ Region: Sonniger Wochenstart – ab Mittwoch etwas Regen ++

BARWEILER. Mit etwas Regen können die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab Mittwoch rechnen. Der Montag bleibt erst einmal sonnig bei 20 bis 24 Grad, in höheren Lagen bis 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt. Im Laufe des Tages kann es etwas bewölkt werden.

Die Nacht zum Dienstag wird deutlich kühler bei 6 bis 11 Grad, im Verlauf kann es vom Saarland bis zur Pfalz teils stärker bewölkt werden, die Regenwahrscheinlichkeit ist allerdings sehr gering.

Das Wetter am Dienstag bleibt es laut DWD sonnig und warm wie am Vortag. In der Nacht zum Mittwoch wird es stärker bewölkt. Am Mittwoch gibt es dann schließlich immer wieder Schauer und einzelne Gewitter, teils bleibt es allerdings auch trocken. Dabei liegen die Temperaturen weiterhin zwischen 19 und 22 Grad.

Am Donnerstag und auch am Freitag bleibt es zwar noch bewölkt und es gibt teils Schauer, aber gelegentlich zeigt sich auch die Sonne. Es wird etwas kühler bei 16 bis 18 Grad. (Quelle: dpa)