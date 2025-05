Saarland: Haarsträubende Mängel bei Kontrolle des Schwerlastverkehrs entdeckt

GROßROSSELN/DILLINGEN. Am vergangenen Donnerstag, 15. Mai 2025, führten die Spezialisierten Verkehrsüberwachungsgruppen der Verkehrspolizei mobile und stationäre Schwerlastkontrollen in Großrosseln und Dillingen im Zeitraum zwischen 9.00 Uhr und 13.30 Uhr durch. Neben den 13 Einsatzkräften der Verkehrspolizei, nahmen auch Kräfte des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM), des Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz sowie der Brigarde Motorisée der französischen Gendarmerie Nationale an dem Kontrolleinsatz teil.

Die Einsatzkräfte führten umfangreiche Kontrollen an insgesamt 37 Schwerlastfahrzeugen (davon elf Abfalltransporte) durch. Hierbei leiteten sie mehrere Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ein. Neben Verstößen gegen abfall- und gefahrgutrechtliche Bestimmungen sowie gegen die Gewerbeordnung, ahndeten sie auch eine Vielzahl von Verstößen gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr und weitere verkehrsrechtliche Vorschriften, wie z.B. mangelhafte Ladungssicherung und erhebliche technische Mängel, mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Drei Fahrzeugführern wurde – bis zu Wiederherstellung des ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustandes der jeweiligen Fahrzeuge – die Weiterfahrt untersagt. Einen französischen Kleintransporter zogen die Kräfte trotz kreativer, aber keineswegs sicherer Reparaturmethode aus dem Verkehr. Hier wurde versucht, tragende, durchrostete Karosserieteile mit Bauschaum instand zu setzen. (Quelle: Landespolizeidirektion Saarland)