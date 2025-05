Landes-SPD nominiert Schweitzer als stellvertretenden Bundesvorsitzenden

MAINZ. Der Landesvorstand der SPD Rheinland-Pfalz hat Alexander Schweitzer, Ministerpräsident, einstimmig für die Wahl zum stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD nominiert. Gleichzeitig wurde Sabine Bätzing-Lichtenthäler einstimmig für die Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes auf Bundesebene nominiert.

„Ich freue mich sehr über den großen Zuspruch des rheinland-pfälzischen Landesvorstands und den damit verbundenen Rückenwind aus den eigenen Reihen. Eine starke SPD im Bund braucht die starken Landesverbände eng an ihrer Seite und ich will meinen persönlichen Beitrag dazu leisten. Die Perspektive der Länder ist wichtig für Entscheidungen, die in Berlin getroffen werden“, sagte Schweitzer.

Alexander Schweitzer ist bereits jetzt Mitglied des Präsidiums der Bundespartei und Sabine Bätzing-Lichtenthäler Mitglied des Parteivorstands. (Quelle: SPD-Landesverband Rheinland-Pfalz)