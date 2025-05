Sparkassen-Filiale in Pluwig wieder eröffnet

PLUWIG/TRIER. Die Filiale der Sparkasse Trier in Pluwig ist wieder geöffnet.

In die Filiale investierte die Sparkasse insgesamt 200 000 Euro. Nach dem Umbau, der im März startete, ist die Filiale in der Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg wieder fit für die Zukunft.

„Die Filiale in Pluwig war in die Jahre gekommen. Nach den Umbau- und Sanierungsarbeiten freue ich mich nun wieder Kundinnen und Kunden in der neuen Wohlfühlatmosphäre begrüßen zu dürfen“, freut sich Filialleiterin Jennifer Menge. Neben optischen Verschönerungen und Sanierungen an der Bausubstanz hat die Sparkasse Trier auch in Sicherheitseinrichtungen und -maßnahmen investiert.

Massive Investitionen in Sicherheit

„Sicherheit – das ist für uns sowie für unsere Kundinnen und Kunden enorm wichtig. Über 3 Millionen Euro haben wir bereits in die Sicherheit unserer Filialen und Geldautomaten investiert. In Pluwig setzen wir damit das Zeichen: wir bleiben sicher vor Ort“, sagt Dr. Peter Späth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Trier.