Trier: Mit gezogener Waffe – Polizei stoppt Männer mit Messer, Reizgas und Drogen!

TRIER. In der Nacht auf Samstag, 10. Mai 2025, kam es gegen 1 Uhr zu einem brisanten Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt. Eine Person meldete bei der Eisdiele „Calchera“ vier verdächtige Männer. Einer davon soll ein großes Messer sichtbar in seinem Hosenbund getragen und es mehrfach gezogen haben.

Laut Zeugen soll dieselbe Person Reizgas versprüht haben. Es kam dabei jedoch zu keiner aktiven Bedrohung oder Verletzung Dritter.

Polizei greift hart durch – Schusswaffengebrauch angedroht

Als die Einsatzkräfte kurz darauf vor Ort eintrafen, trafen sie eine dreiköpfige Gruppe an, die auf die Beschreibung passte. Die Situation eskalierte kurzfristig: Die Männer wurden unter Androhung des Schusswaffengebrauchs und gezogener Dienstwaffe zu Boden gesprochen. Eine Person zeigte sich unkooperativ und musste durch körperliche Gewalt zu Boden gebracht werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden ein Küchenmesser sowie eine Reizgasdose gefunden – beide Gegenstände wurden sichergestellt. Zudem entdeckten die Beamten bei einem der Männer mehrere verpackte Einheiten Marihuana.

Die Personen wurden zur weiteren Klärung auf die Dienststelle gebracht.