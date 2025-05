Konz: Taser-Einsatz gegen Messer-Mann am Saar-Mosel-Platz

KONZ. Am Freitagabend, den 9.5.2025, wurde die Polizeiinspektion Saarburg gegen 22.15 Uhr durch einen Passanten in der Konzer Innenstadt über eine männliche Person mit einem Messer am Saar-Mosel-Platz informiert, welche sich auffällig verhalte und auf Bierflaschen einsteche.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die beschriebene Person kurze Zeit später mit einem Küchenmesser in unmittelbarer Nähe zum Saar-Mosel-Platz festgestellt werden. Da der 46-jährige Verantwortliche den Aufforderungen der Beamten vor Ort nicht nachkam, musste zwecks Lagebewältigung das Distanzelektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt werden.

In der Folge wurde der Verantwortliche aufgrund starker psychischer Auffälligkeiten in das Mutterhaus Mitte nach Trier verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Trier)