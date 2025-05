Polizei zieht positive Zwischenbilanz zum neuen Sicherheitskonzept in Wittlich

WITTLICH. Seit mehreren Wochen befindet sich laut der Polizeinspektion Wittlich das neue Sicherheitskonzept der Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich erfolgreich in der Umsetzung.

Konkret geht es dabei um die Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum zur Stärkung der urbanen Sicherheit in der Stadt Wittlich.

Schwerpunkt der Konzeption ist eine deutlich sichtbare, verstärkte Polizeipräsenz im Wittlicher Stadtgebiet sowie gemeinsame Streifen und Kontrollmaßnahmen in enger Kooperation mit der Stadt Wittlich, dem Kommunalen Vollzugsdienst, dem Jugendamt und der Bundespolizei. Die konkrete Umsetzung erfolgt im Rahmen der regulären Streifentätigkeit sowie durch Sonderkontrollen an ausgewählten Tagen mit den Netzwerkpartnern.

Nach den ersten Kontrolltagen ziehen Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich eine durchweg positive Zwischenbilanz zu dem neuen Sicherheitskonzept. Neben der Durchführung von Fußstreifen und Personenkontrollen wurden u.a. auch Gaststätten und Spielotheken in die Kontrollmaßnahmen mit einbezogen. Bisher wurden ca. 250 Personen kontrolliert sowie mehrere Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten wegen u.a. Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz und verkehrsrechtliche Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Die enge Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern und die Rückmeldungen aus der Bevölkerung bestätigen den bisherigen Kurs. Viele Bürgerinnen und Bürger sind dem Aufruf gefolgt und kamen im Rahmen der Einsatzmaßnahmen mit der Polizei häufig ins Gespräch, um über ihre Sorgen und Wahrnehmungen zu sprechen.

„Unsere verstärkte Präsenz und die erweiterten Kontrollmaßnahmen an öffentlichen Plätzen zeigen Wirkung und werden von den Menschen in Wittlich begrüßt. Das zeigt, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben“, so Dienstellenleiterin der Polizeiinspektion Wittlich, Frau Polizeioberrätin Romy Berger.

Das neue Sicherheitskonzept ermöglicht es, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Stadtgebiet frühzeitig zu erkennen und konsequent zu verfolgen. Gleichzeit wird durch die erhöhte Präsenz die direkte Ansprechbarkeit der Polizei im öffentlichen Raum gestärkt.