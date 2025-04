Trier: Brand im Trierer Hafen – Mehr als 200 Einsatzkräfte vor Ort

TRIER. Am Montagnachmittag kam es in einem Entsorgungsbetrieb am Trierer Hafen zu einem Großbrand. Ein Außenlager des Betriebes mit Metallschrott steht dort in Flammen.

Wie die Stadt Trier mitteilt, sind dort 180 Kräfte von Feuerwehren aus der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg derzeit im Einsatz, hinzu kommen rund 25 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks Trier.

Auch SGD Nord, Polizei und Wasserschutzpolizei sind vor Ort. Voraussichtlich muss die Einsatzstelle später von THW-Kräften ausgeleuchtet werden, da sich die Löscharbeiten bis in den späten Abend hinziehen werden.

Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt, ansonsten gab es keine Personenschäden.

Warnung gilt nach wie vor!

Bewohner verschiedener Trierer Stadtteile wurden aufgerufen, vorsichtshalber Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Warnungen gelten nach wie vor. Die Geruchsbelästigung durch den brennenden Schrott war weithin in der Stadt und in anliegenden Dörfern zu riechen. Eine Gesundheitsgefahr lag nach ersten Erkenntnissen nicht vor. ABC-Messfahrzeuge waren in verschiedenen Stadtteilen unterwegs, weil sich der Wind und damit auch die Rauchsäule mehrfach drehte. Schadstoffe konnten in der Luft – Stand 20.30 Uhr – nicht nachgewiesen werden.

Um auf die Warnmeldungen aufmerksam zu machen, wurden Teile des neuen Trierer Sirenensystems erstmals für den Ernstfall ausgelöst. Außerdem fuhren Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren durch einige Stadtteile und wiesen mit Durchsagen auf die mögliche Gefahr hin. Verschickt wurden auch Warnungen über das mobile Warnsystem, so dass Nachrichten in den Warnapps Nina und Katwarn erschienen.

Die Löscharbeiten werden absehbar noch bis in den späten Abend dauern. Mit Baggern des Industriebetriebs werden die nach wie vor brennenden Schrottberge auseinandergenommen, um besser löschen zu können. Der Einsatz direkt an der Brandstelle kann wegen der starken Rauchentwicklung nur unter Atemschutz erfolgen. Das Löschwasser wird vor Ort aufgefangen, um eine Verschmutzung der Mosel zu verhindern.

200 Kräfte im Einsatz

Im Einsatz waren beziehungsweise sind über 200 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr Trier mit den Wachen 1 und 2, die Freiwilligen Feuerwehren aus Zewen, Ruwer, Olewig, Stadtmitte, Ehrang, Pfalzel, Biewer und Kürenz, ABC-Messfahrzeuge aus dem Landkreis Trier-Saarburg sowie die Polizei und die Wasserschutzpolizei. Auch das Technische Hilfswerk ist mit den Ortsverbänden Trier, Hermeskeil und Wittlich vor Ort, um nach Einbruch der Dunkelheit die Einsatzstelle auszuleuchten. Unterstützung gibt es außerdem von der Feuerwehr Ludwigshafen mit einem Gelenkmast, mit dem sich der Brand direkt von oben bekämpfen lässt.

Foto: Steil TV