Mainz macht sich Mut vor München-Spiel

MAINZ.Inmitten seiner Sieglos-Serie und vor der Herausforderung beim FC Bayern München will sich der FSV Mainz 05 seine Unbeschwertheit nicht nehmen lassen.

Trainer Bo Henriksen verwies vor der Partie beim Bundesliga-Tabellenführer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf seine hoch motivierten Spieler: «Wer das Training gestern gesehen hat… Es war vielleicht das beste Training im ganzen Jahr.»

2:1-Erfolg im Hinspiel macht Mut

Henriksen und seine Mainzer können auch auf den 2:1-Coup im Hinspiel gegen den Rekordmeister verweisen. In den vergangenen fünf Spielzeiten hat der FSV viermal zu Hause gegen den FC Bayern gewonnen, zuletzt in München allerdings siebenmal in Serie verloren. «Wir haben ein gutes Gefühl und auch eine gute Stimmung», sagte der 50 Jahre alte Däne.

Happiges Restprogramm

Seit fünf Partien wartet der Tabellensechste nun auf einen Dreier, die Träume von der Europacup-Teilnahme aber leben weiter bei der Überraschungsmannschaft. Das Restprogramm – nach der Begegnung in München kommt Frankfurt, dann geht es nach Bochum und am letzten Spieltag empfängt Mainz Bayer Leverkusen – aber ist happig.

Auch die lange so starke Abwehr hat zuletzt geschwächelt, dennoch weisen die Nullfünfer mit 36 Gegentreffern immer noch die drittbeste Defensive der Liga auf. Gegen die Bayern kehrt der länger vermisste Innenverteidiger Routinier Stefan Bell zurück in den Kader und «kann auch auf Einzeitzeiten hoffen.»