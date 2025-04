Rentnerin (82) rast rückwärts in Blumenladen: Schaufenster zertrümmert!

HAẞLOCH. Am Dienstagnachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Haßloch zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Autofahrerin verlor beim Rückwärtsfahren die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in das Schaufenster eines Blumengeschäfts.

Eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus Haßloch verlor beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, beschrieb mit diesem einen Halbkreis, fuhr rückwärts die Eingangstreppe eines Blumengeschäftes hinauf, und kam im dortigen Schaufenster zum Stehen. Verletzt wurde weder die Fahrzeugführerin, noch Passanten oder Mitarbeiter des Blumengeschäfts

Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an der Fassade des Blumengeschäftes, sowie am Fahrzeug der Unfallverursacherin. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Die Führerscheinstelle wird über den Verkehrsunfall in Kenntnis gesetzt.

Im Einsatz waren neben Kräften der Polizei Haßloch auch die Freiwillige Feuerwehr Haßloch, sowie das Technische Hilfswerk Neustadt.